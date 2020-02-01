التعليم العالي توضح حقيقة الحاويات المشعة بغرب ام درمان

التاريخ: 01-فبراير-2020
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أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للراي العام انها تابعت ما ورد من خبر صحفي ونشر في وسائط التواصل الاجتماعي عن وجود حاويات مشعة في منطقة غرب أمدرمان على بعد 30 كيلو.
وأكدت الوزارة في توضيح صحفي بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن نتائج التحليل حسب قراءات الأجهزة أثبتت عدم وجود اي نظائر مشعة أو مواد مشعة صناعية بالمنطقة المذكورة.
وقالت انه وفقا للقانون الذي حدد للجهاز الوطني للرقابة النووية والاشعاعية وبناء على المسؤولية التي وضعها قانون الرقابة النووية والاشعاعية للعام2017 للتصدي والاستجابة للأحداث المتعلقة بالمواد النووية والاشعاعية، وأشارت الوزارة أنها كونت لجنة لهذا الغرض من الجهاز الوطني للرقابة النووية والاشعاعية أمانة الأمن النووي والضمانات “أمانة الأمانة الإشعاعي” بالإضافة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية “مسرح الحادث”، وفق ماهو متعارف عليه عالمياً في مفهوم العمليات للاستجابة والتصدي لأحداث الامن النووي.
وأبانت انها قامت بالمهمة في المنطقة المعنية حسب ما يمتلك الجهاز الوطني للرقابة النووية من أجهزة ذات كفاءة عالية لتحليل المواد النووية أو المشعة مع تصنيفها.
وأكدت الوزارة عدم وجود مواد نووية او إشعاعية في الحاويات والمنطقة المذكورة في التقارير الصحفية المحلية وبعض الأخبار العالمية التي ورد بها الخبر مع ربطه بدولة بعينها مما لزم توضيح الامر للرأي العام وسلامة المواطنين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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