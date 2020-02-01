السُّلطات تدرس مُقترحاً بإجلاء الطلاب السودانيين من “أوهان” الصينية

التاريخ: 01-فبراير-2020
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عَلِمَت مصادر دبلوماسية ذات صِلَة بالصين، أنّ السُّلطات العُليا بالبلاد تَدرس مُقترحاً رَفعته بعثة السودان ببكين يتعلّق بإجلاء الطلاب السُّودانيين من منطقة “أوهان” بناءً على مُناشدات الطلاب بسبب ازدياد الإصابة بفيروس “كورونا” بشكلٍ كبيرٍ.
وأفادت المُتابعات بأنّ وزارة الخارجية شكّلت لجنةً خاصّةً لمُعالجة الأزمة تعقد اجتماعات مُنتظمة لدراسة المَوقف وترفع توصياتها للقيادة العُليا بشكلٍ دوري، وأنّ البعثة أبلغت الوزارة بآخر تطوُّرات الأوضاع بكلِّ شفافيةٍ لاتّخاذ الإجراء المُناسب، ودفعت بمُقترح لإجلاء الطلاب البالغ عددهم نحو (200) وفق توصيات مُحَدّدة.
وطبقاً للمصادر، فإنّ عدداً من الطلاب أجلتهم السفارة بصُورةٍ فَرديةٍ، فيما تدرس الحكومة مُقترح الإجلاء الجماعي، وجدّدت السفارة مُناشدتها للجالية بالصين لاتّباع إجراءات السَّلامة المُوصّى بها من السُّلطات الصينية وفي مُقدِّمتها البقاء بالمنازل. وكان طلاب أصدروا بيانات طالبوا فيها الحكومة بإجلائهم من “أوهان”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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