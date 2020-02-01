التاريخ: 01-فبراير-2020
3 مشاهدة
كَشَفَت مصادر، عن اتّجاهٍ لتشكيل مَحاكم خاصّة لمُحاكمة مسؤولي النظام السّابق، الذين يُواجهون بلاغات في النيابات المُختصة بالفساد والثّراء الحرام والمال المشبوه ومُخالفات الأراضي والمال العام.
واستعجل النائب العام في اجتماعٍ التأم أمس الأول، رؤساء النيابات ذات الاِختصاص بإكمال إجراءات التّحرِّي في بلاغات رُمُوز النظام السّابق القابعين بسجن كوبر لإحالتها إلى المحاكم.
وأبلغت المصادر، بأنّ مُشاورات عديدة تُجرى بين النائب العام ورئيسة القضاء، بشأن تَنسيق تَشكيل مَحاكم خَاصّة لمُحاكمة رُمُوز النظام السابق.
وبحسب صحيفة الصيحة، كَشَفَت المصادر عن عدم اكتمال بعض الإفادات الجوهريّة لكل المسؤولين الـ(40) من النظام السابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اتّجاه لتشكيل مَحاكم خاصّة لمُحاكمة مسؤولي النظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.