اتّجاه لتشكيل مَحاكم خاصّة لمُحاكمة مسؤولي النظام السابق

كَشَفَت مصادر، عن اتّجاهٍ لتشكيل مَحاكم خاصّة لمُحاكمة مسؤولي النظام السّابق، الذين يُواجهون بلاغات في النيابات المُختصة بالفساد والثّراء الحرام والمال المشبوه ومُخالفات الأراضي والمال العام.

واستعجل النائب العام في اجتماعٍ التأم أمس الأول، رؤساء النيابات ذات الاِختصاص بإكمال إجراءات التّحرِّي في بلاغات رُمُوز النظام السّابق القابعين بسجن كوبر لإحالتها إلى المحاكم.

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وأبلغت المصادر، بأنّ مُشاورات عديدة تُجرى بين النائب العام ورئيسة القضاء، بشأن تَنسيق تَشكيل مَحاكم خَاصّة لمُحاكمة رُمُوز النظام السابق.

وبحسب صحيفة الصيحة، كَشَفَت المصادر عن عدم اكتمال بعض الإفادات الجوهريّة لكل المسؤولين الـ(40) من النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)