الغاء القبض على مراجع قانوني شهير مع شقيق المخلوع في بلاغ فساد

القت نيابة مكافحة الفساد القبض على مراجع قانوني شهير، وحققت مع شقيق المخلوع، عبد الله احمد البشير، في بلاغ فساد “مشترك” بينهما يتعلق بنادي الطيران المدني “AGC CLUB”.

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وقال المهندس حيدر عبد الفتاح ساتي، المدير العام لشركة “إيرو العالمية للانشاءات المحدودة” المؤسسة للمشروع، ان شقيق المخلوع البشير، استغل نفوذه، ومع شريكه وقام بتغيير شركة مساهم فيها من اسم “الشركة القطرية السودانية المحدودة” ، مبيناً ان ذلك الاجراء تم بخدعة ليكون الاسم مشابهاً لشركتهم.

وقال ساتي بحسب صحيفة السوداني الدولية: ان عبد الله البشير بصفته رئيساً لمجلس الادارة خاطب الشركة القابضة لمطارات الخرطوم، بأن “شركة إيرو العالمية للانشاءات” تحولت لـ “شركة إيرو العالمية للفندقة والسياحة”، حتى يحق لهم ادارة النادي، وجزم ساتي بانهم لم يغيروا اسم الشركة؟، مؤكداً بانه شرع في اتخاذ اجراءات قانونية بعد ان منحته المحكمة التجارية اذن التقاضي. وأكد ساتي ان عبد الله البشير تم استدعاؤه من سجن كوبر للتحقيق وتمت إعادته للسجن، بينما ألقت القبض على شريكه وأفرجت عنه بالضمان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)