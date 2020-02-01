اجتماع حاسم للجنة “إزالة التمكين” بشأن المؤسسات الإعلامية اليوم

تعقد لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال اليوم السبت، اجتماعاً حاسماً حول قراراتها الخاصة بالمؤسسات الإعلامية.

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وقال نائب رئيس اللجنة، عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان حسب (باج نيوز) أمس، إن المؤسسات المتوقّفة ستعود قريباً جداً جداً. وشدّد على عدم تضرُّر العاملين، وقال “لن يضيع شيء، سيتسلمون مرتباتهم كاملة وقريباً جداً”.

وفرضت السلطات في 7 يناير الماضي بحسب صحيفة الصيحة، سيطرتها على مقرات قناتي “الشروق” و”طيبة” وصحيفتي “الرأي العام” و”السوداني”، تنفيذاً لقرار من لجنة إزالة التمكين بمصادرتها لصالح الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)