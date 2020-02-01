أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 1 فبراير  2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * مخابز ترفع سعر الرغيف والحكومة تتوعد * موقع أمريكي: رفع اسم السودان من “الإرهاب” خلال (45) يوماً * عرمان لـ(الصيحة): يجب ألا نستبدل “تمكين الإسلاميين” بتمكين آخر * الهلال والأهلي.. نزال العبور والروح الرياضية في “الجوهرة” * اتجاه لتشكيل محاكم خاصة لمحاكمة مسؤولي النظام السابق * اجتماع حاسم للجنة “إزالة التمكين” بشأن المؤسسات الإعلامية اليوم * رئيسة المفوضية: إذا لم يتم تعديل “الدستورية” فلا توجد حقوق إنسان آخر لحظة: * مضاعفة أسعار الخبز وبرمجة قطوعات الكهرباء * معلومات جديدة بشأن ضحايا الشركة الإماراتية * القبض على قيادي بالتغيير في محاولة تهريب دقيق * تلميذة بالصف الخامس تنهي حياتها شنقاً * قوة مشتركة للقضاء على تجارة البشر بكسلا السوداني الدولية: * وزير الطاقة لـ(السوداني الدولية): لا علم لنا بزيارة نائب الرئيس الكيني إلى البلاد * اتحاد المخابز يعلن زيادة في سعر (الرغيفة) والوزير يطلب مهلة * إلقاء القبض على مراجع قانوني شهير مع شقيق المخلوع في بلاغ فساد Advertisements * اجتماع وشيك لإجازة أربعة قوانين مثيرة للجدل * زيادة سعر قطعة الخبز بالقرير إلى (3) جنيهات الجريدة: * تجمع المهنيين: لقاء حمدوك والعتباني شكل صدمة شديدة لنا * مدني: “أي مخبز يزيد أسعار الخبز سيواجه بالقانون والديمقراطية لا تعني الفوضى” * قيادات بقوى الحرية والتغيير ترفض التسوية السياسية مع الإسلاميين * القوات المسلحة تعلن بدء تبادل الأسرى مع جماعة أنصار الله الحوثية المجهر: * أصحاب المخابز يرفعون سعر الرغيف والحكومة تتوعدهم بالإغلاق * أبو هريرة لـ(المجهر): كنت ألتقي “البشير” في كوبر وهذه تفاصيل اعتقالي * “ديبي” يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة

* وزارة التعليم العالي تنفي وجود مواد نووية أو إشعاعية بحاويات في أم درمان الدار: * احتجاجات في الشارع السوداني بسبب زيادة سعر الخبز * القبض على ناشر الفيديو الذي هدد بقتل لاعبي ومشجعي النادي الأهلي المصري * السيادي: عودة المؤسسات الإعلامية الموقوفة قريباً * إجراءات أمنية لمباراة الهلال والأهلي المصري * تفاصيل جديدة حول مقتل طفلة المقاريت * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان “العلم في حياتنا” للأساس وامتحان الرياضيات الأساسية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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