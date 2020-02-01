توقعات بتوقيع الاتفاق النهائي بشأن سد النهضة نهاية فبراير

السبت 1 فبراير 2020

قال وزراء من مصر وإثيوبيا والسودان أمس الجمعة إنهم سيوقعون اتفاقا نهائيا بحلول نهاية شهر فبراير بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي أثار أزمة دبلوماسية امتدت لسنوات بين القاهرة وأديس أبابا.



وثار خلاف بين البلدان الثلاثة على ملء وتشغيل سد النهضة الذي يتكلف أربعة مليارات دولار ويجري تشييده قرب حدود إثيوبيا مع السودان على النيل الأزرق الذي يصب في نهر النيل.

والتقت القوى الإقليمية الثلاث في واشنطن لإجراء مباحثات كان من المفترض أن تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء للوصول إلى اتفاق بعد محادثات في وقت سابق من يناير لكن المفاوضات امتدت حتى الجمعة وانتهت دون اتفاق نهائي.

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وفي بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي عقب المحادثات، قالت الدول الثلاث إنها اتفقت على مراحل ملء خزان السد وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف.

وذكر البيان أن الدول المعنية لم تنته به من الاتفاق على جوانب أخرى منها سلامة السد وآلية فض المنازعات لكنه أضاف أنها ستوقع على اتفاق نهائي بنهاية فبراير.

وقال سلشي بقلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي في تغريدة على تويتر ”سيبحث فريق قانوني يدعمه فريق فني الوثائق المقرر توقيعها، سيستمر ذلك في الأسبوع المقبل للانتهاء من (إعداد) وثيقة شاملة خلال 30 يوما“.

وسيقلص السد، الذي تم الإعلان عنه في عام 2011، إمدادات مصر الشحيحة أصلا من مياه نهر النيل التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة بشكل كامل تقريبا.