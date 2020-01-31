عاجل.. رئيس اتحاد منظمات مجتمع السودان: لن يحدث السلام دون مشاركة الجميع فى مفاوضات جوبا

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الجمعة 31 يناير 2020
أكد عيسى حمدين حسبة رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدنى السودانى، مساندة حكومة الدكتور عبد الله حمدوك ، من اجل دعم السلام واستمرارية مفاوضات جوبا، مشيرا إلى أنه لايمكن تحقيق السلام الشامل فى السودان دون تحقيق الديمقراطية والعدالة . وقال حمدان فى كلمته بافتتاح فعاليات ملتقى الشباب السودانى حول دورهم فى تعزيز السلام الشامل فى السودان، إن السلام لن يحدث دون مشاركة الجميع فى مفاوضات جوبا ودون تهميش او اقصاء. وأشار عيسى إلى دور الاتحاد كمنسق لملف السلام بين الحركات المسلحة، والسعى لاشراك جميع الحركات المستعدة للانضمام لركب السلام. وأوضح عيسى هدف الاتحاد، فى مناقشة الشباب وتفعيل دورهم لتحقيق متطلبات السودان، ومنع الهجرة غير الشرعية، والعودة الحريات الأربعة، بالإضافة إلى توطيد وتحسين العلاقات بين الشعبين وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
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