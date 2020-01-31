أخبث تقرير عن “صفقة القرن” نشره موقع إماراتي تديره مخابرات ابن زايد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر موقع “إرم نيوز” الإماراتي الذي تديره مخابرات محمد بن زايد، تقريرا خبيثا عن “صفقة القرن” المزعومة التي أعلن تفاصليها بحضور نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الماضي.

وفي التقرير المصور الذي نشره الموقع على صفحاته بمواقع التواصل تحت عنوان “#صفقة_القرن هدية لبعض المشاهير وتجار المواقف”، حاول الموقع المخابراتي امتصاص الغضب الشعبي والرفض الجارف لهذه الصفقة بتسطيح موقف العرب.

واستعرض التقرير مراحل القضية الفلسطينية محاولا التقليل من شأن نضال المقاومة وتصوير الأمر كأنه خلاف سياسي بين دولتين حقيقيتن لا بين دولة فلسطينية مغتصبة وعدو محتل منتهك.

بل واعتبر التقرير الذي تفوح منه رائحة مخابرات أبوظبي أن الفلسطينيين مخطئين بعدم قبولهم صفقة القرن، وأنها فرصة لا تعوض.

وأعلنت الإمارات دعمها لخطة “صفقة القرن” المزعومة، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء.

ونشرت السفارة الإماراتية في واشنطن، على موقعها الرسمي، بيانا اعتبرت فيه أن “الخطة المعلنة بمثابة نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي تقوده الولايات المتحدة”.

وقال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في البيان، إن “دولة الإمارات تقدر الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي”.

وأكد أن “هذه الخطة هي مبادرة جادة تتناول العديد من المشاكل التي برزت خلال السنوات الماضية”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية وخارجها، احتجاجات شعبية رافضة لخطة ترامب، التي توحدت السلطة وفصائل المقاومة أيضا على رفضها منذ فترة.

والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.