القبض على مهدد مشجعي النادي الأهلي المصري عبر فيديو

التاريخ: 31-يناير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة تمكنت مباحث شرطة ولاية القضارف اليوم من القبض على ناشر الفيديو الذي هدد بقتل لاعبي ومشجعي النادي الأهلي المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الجولة الأخيرة من مباراة دوري أبطال إفريقيا متخفيا بأحد أحياء ولاية القضارف. Advertisements وأوضح اللواء شرطة حقوقي عبدالله حسن عبد الله مدير شرطة ولاية القضارف في تصريح بحسب (سونا)، أن العملية تمت بناء على معلومات دقيقة ورصد ميداني و تم تحديد مخبأ المتهم ومداهمته والقبض عليه بواسطة مباحث شرطة ولاية القضارف بواسطة فريق مختص بتنسيق وتعاون تام مع مباحث شرطة ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن ناشر الفيديو قام بتهديد وإرهاب لاعبي ومشجعي النادي الأهلي المصري ليتم القبض عليه واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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