“دبي” يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة

سلم مبعوث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، اليوم رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، للرئيس التشادي ادريس دبي تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها في كافة المجالات.

وقال السيد مانيس عقب لقائه الرئيس دبي، بالقصر الرئاسي بانجمينا، بحضور القائد الثاني لقوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو والخبير الوطني حسن برقو، انه نقل شكر وتقدير القيادة السودانية والشعب السوداني للجهود الكبيرة والمتواصلة للرئيس دبي في دعم عملية السلام في السودان.

واضاف سيادته ان الرئيس دبي أكد ان المساعدة والمؤازرة تمثل ديدن الأشقاء، وان تحقيق السلام في السودان هو تحقيق للسلام في تشاد.

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واوضح مبعوث رئيس مجلس السيادة بحسب (سونا)، ان الرئيس التشادي أعلن رعايته لمؤتمر المناطق الحدودية لتحقيق السلام بين المجتمعات القبلية على طول الشريط الحدودي، دعما لمسيرة السلام والمفاوضات الجارية الآن في جوبا.

وكان وزير مجلس الوزراء قد وصل العاصمة التشادية انجمينا،حيث كان في استقباله بالمطار المستشار الدبلوماسي للرئيس التشادي الشيخ بن عمر ومدير المخابرات التشادية احمد كوقوري والقائم بالاعمال واعضاء السفارة السودانية بتشاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)