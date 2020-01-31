لجنة ترتيبات أمنية من حركة “عقار” تصل الخرطوم

وصلت لجنة من الحركة الشعبية جناح “مالك عقار” إلى الخرطوم توطئة لبدء تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وكانت الحكومة الانتقالية قد وقعت على اتفاق إطاري مع حركة “عقار” ضمن المفاوضات الجارية في عاصمة جنوب السودان جوبا، يتضمن ترتيبات أمنية لاستيعاب القوات التابعة للحركة.

ووصل إلى الخرطوم أمس فريق من الحركة يتضمن (12) فرداً برئاسة لواء، وذلك في إطار عمل اللجنة ومعهم الوساطة الجنوبية.

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وأكدت مصادر، أن اللجنة المشتركة وصلت الخرطوم وستتفرع إلى ثلاث لجان تضم لجنة جنوب كردفان، وأخرى للنيل الأزرق، بينما تبقى الثالثة بالخرطوم.

ورصد عدد من الناشطين عربات تحمل شعار مخابرات الحركة الشعبية، وأثارت لغطاً مساء أمس في وسائط التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة المجهر، أشار المصدر إلى أن وصول اللجنة ربما يفسر وجود السيارات التي تتبع لمخابرات الحركة الشعبية إدارة العمل الخاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)