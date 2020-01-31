سخط واسع يعم مواقع التواصل عقب دعوة اختصاصي سوداني بسن قوانين تحترم حقوق (الشواذ جنسياً) في السودان

أثار اختصاصي الطب النفسي الدكتور (علي بلدو) سخطاً واسعاً في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته بسن قوانين سودانية تحترم حقوق الشواذ جنسياً من الرجال والنساء في السودان، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وقال (بلدو) خلال مقابلة تلفزيونية ( كل زول حر في نفسه، على أن لايتعدى حقوق الآخرين)

مضيفاً: أن المثليين هم مواطنين ومواطنات سودانيين لا يحق لنا أن نهينهم أو نحتقرهم وعلينا ان نحترم هذه الحاجه فيهم تماماً، وعلينا أن نعترف بواقعهم ونعترف بحقوقهم.

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وقال (بلدو): ادعو لسن قوانين سودانية تحترم حقوق المثليين السودانيين سواء إن كانوا رجالاً أو نساءً، لأن القانون الحالي ينتهك حقوق الانسان العالمية، وينتهك احترام الانسانية.

ونادى (بلدو) بالاعتراف بالمثلية الجنسية واعطاءهم حقوقهم كاملة دون أي تمييز سالب.

ولاقى حديث (بلدو) امتعاضاً وسخطاً واسعا من قبل رواد مواقع التواصل وخطباء المساجد بالسودان، وعدوهوا دعوة لمخالفة أوامر الله تعالى والشرع الاسلامي، علاوة على تعديه على قيم وعادات وثقافة المجتمع السوداني المُحافظ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)