إقالة مدير فضائية ولاية كسلا

أقالت حكومة ولاية كسلا “طه الشيخ الحسن” من منصب مدير هيئة فضائية وإذاعة كسلا وتكليف الأستاذ “حيدر عثمان” خلفاً له على خلفية مطالبة لجان المقاومة بإقالة رموز النظام السابق. واتهم عدد من قيادات الكيانات السياسية والأهلية حكومة الولاية بعدم التعاون مع المجلس المركزي لـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” بالولاية، فيما طالب عدد من القيادات الأهلية والثوار بحسب صحيفة المجهر، بإقالة حكومة الولاية خلال الموكب الذي سيرته لجان المقاومة (الخميس) في إطار المواكب التي عمت ولايات البلاد للمطالبة بتكليف الولاة المدنيين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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