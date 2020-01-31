(الكاف) يعلن هشام محمد أحمد منسقاً أمنياً لمباراة الهلال

التاريخ: 31-يناير-2020 فى : رياضة 45 مشاهدة قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تعيين الأستاذ هشام محمد أحمد منسقاً أمنياً إضافياً لمباراة الهلال والأهلي المصري بجانب الكيني إيفان أوكارو أرومبا، وذلك نسبة لأهمية المباراة التي تجمع بين الفريقين غداً في أبطال أفريقيا. Advertisements وقد باشر الأستاذ هشام مهامه بحسب صحيفة الدار، بالإضافة إلى زميله المكلف، وحرصا على حضور الاجتماع الخاص باللجنة المنظمة للمباراة ظهر الأربعاء، وزيارة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل وزارة الداخلية، وعدد من الجهات التأمينية من أجل تنظيم أمني محكم ودقيق للمباراة يحول دون أي تفلتات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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