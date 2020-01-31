محكمة مدني تردع متهمين يقومون بتهريب الخبزالمدعوم خارج المخابز

أوقعت محكمة جنايات مدني برئاسة مولانا عصام حسين طمبل عقوبة الغرامة المالية لاثنين من المتهمين بعد ضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الخبز المدعوم بغرض التعامل به.

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وبالعودة للتفاصيل الأولية لهذه الحادثة بحسب صحيفة الدار، عندما تحصلت لجان مقاومة أحياء مدينة مدني على معلومة بتحرك المتهمين بحوزة الأول عدد (600) رغيفة والثاني (400) رغيفة فتم ضبطهم وبواسطة الشرطة دائرة الاختصاص تم التحري معهم وقال الأول بأنه قام بتعبئة الرغيف في أكياس وأخذه إلى إحدى الخلاوي والثاني ادعى بأن لديه مناسبة

وبعد سماع الحيثيات أفادت المحكمة في قرارها بأن تعبئة رغيف بكميات كثيرة خارج المخابز يعتبر مخالفة وأوقعت المحكمة عليهم عقوبة الغرامة خمسة ألف وبالعدم السجن لمدة لا تتجاوز الشهرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)