شاكي عربي الجنسية يفتح بلاغ احتيال

التاريخ: 31-يناير-2020
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دونت شرطة الخرطوم شمال بلاغاً تقدم به أحد الشاكين عربي الجنسية أفاد في بلاغه بأن لديه معاملة تجارية مع المشكو ضده لتوريد أغنام بقيمة اثنين مليار بالقديم إلا أن المشكو ضده لم يفِ بالتزاماته للشاكي لتقوم المحكمة بحسب صحيفة الدار، بتدوين بلاغ في مواجهة المتهم بالاحتيال وإلقاء القبض عليه في البلاغ المفتوح في مواجهته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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