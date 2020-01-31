التاريخ: 31-يناير-2020
26 مشاهدة
بسبب مشاجرة من أحد المتهمين مع الشاب علي الشريف عندها وبعد تطور الخلاف بينهما سدد المتهم لكمة قوية للشاب علي الشريف مما أدى لمقتله في الحال متأثراً بإصابته من جراء الاعتداء.
وفور إبلاغ شرطة بحري شرق بحسب صحيفة الدار، هبت الشرطة للموقع ترافقهم شرطة مسرح الجريمة وقاموا بعمل كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال جثمان الشاب القتيل، وبأورنيك 8 جنائي تم نقل جثمان القتيل لمشرحة أم درمان .
وقد تمكنت شعبة مباحث بحري شرق من إلقاء القبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) القتل العمد وبعد وصول جثمان القتيل لمشرحة أم درمان حيث توافد عدد كبير من أسرة القتيل للمشرحة، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير المشرحة تم تشريح الجثمان لتحديد أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذويه لمواراته الثرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن ببحري بضربة (بونية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.