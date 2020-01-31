مقتل مواطن ببحري بضربة (بونية)

بسبب مشاجرة من أحد المتهمين مع الشاب علي الشريف عندها وبعد تطور الخلاف بينهما سدد المتهم لكمة قوية للشاب علي الشريف مما أدى لمقتله في الحال متأثراً بإصابته من جراء الاعتداء.

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وفور إبلاغ شرطة بحري شرق بحسب صحيفة الدار، هبت الشرطة للموقع ترافقهم شرطة مسرح الجريمة وقاموا بعمل كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال جثمان الشاب القتيل، وبأورنيك 8 جنائي تم نقل جثمان القتيل لمشرحة أم درمان .

وقد تمكنت شعبة مباحث بحري شرق من إلقاء القبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) القتل العمد وبعد وصول جثمان القتيل لمشرحة أم درمان حيث توافد عدد كبير من أسرة القتيل للمشرحة، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير المشرحة تم تشريح الجثمان لتحديد أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذويه لمواراته الثرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)