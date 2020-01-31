مباحث الثورة تتمكن من القبض على بائعي قوت الشعب

بإشراف تام من قبل مدير شرطة رئاسة كرري ورئيس القسم تمكنت شعبة مباحث الثورة جنوب برئاسة الملازم محمد المجتبى والرقيب ناجي إبراهيم والرقيب صديق وآخرين من إلقاء القبض على عربتين تحملان عدداً كبيراً من البراميل المعبأة بالوقود وأخرى تحمل عدداً من جركانة الزيوت منتهية الصلاحية، حيث تم اقتياد المتهمين بعرباتهم وتدوين بلاغ في مواجهتهم بقسم شرطة الثورة جنوب.

Advertisements

وبحسب صحيفة الدار، ظلت شرطة رئاسة كرري تساهر الليالي لمطاردة الذين يحاولون النيل من عرق جبين المواطن في تهريب الوقود بالإضافة لبيع الزيوت منتهية الصلاحية للمواطن البسيط، إلا أن الشرطة تقف لهم بالمرصاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)