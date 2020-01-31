لجان المقاومة تغادر اجتماع لـ”نظافة الخرطوم” احتجاجاً على دعم “الدعم السريع”

غادر ممثلو تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم اجتماع مشترك ضم عضو المجلس السيادي عائشة موسى ووالي الخرطوم، غادروا غاضبين احتجاجاً على دعم قوات الدعم السريع لحملة النظافة التي شرعت ولاية الخرطوم في الترتيب لها، وقطعوا بأن لجان المقاومة لن تقف يوماً كتفاً بكتف مع الدعم السريع في أي محفل أو عمل أو مبادرة تحت أي مسمى ولأي غرض، غير ساحات القصاص العادل للشهداء الكرام، وأكدوا أن لجان المقاومة لن تسمح بالزج بها تحت رغبات بعض اعضاء مجلس السيادة لحسابات تخصهم في تطبيع علاقتهم بهذه القوات.

وقالت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم في بيان لها بحسب موقع صحيفة الجريدة أمس الأول: لبينا دعوة لإجتماع من مكتب عضو مجلس السيادة عائشة موسى بغرض الترتيب لحملة نظافة ولاية الخرطوم و ايجاد حلول لمشكلة النفايات بالولاية، و ضمت مجلس السيادة وممثل الدعم السريع، والي الخرطوم وأجهزة محلية الخرطوم، وممثلين لقطاع البنوك وشركات خاصة، وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني، ونوهت الى ان الاجتماع بحث آليات تنفيذ الحملة لتكون الدعم السريع وممول رئيسي لها بجانب الشركات والبنوك الداعمة، لانجاح المبادرة وأردفت: تعهدت قوات الدعم السريع بتوفير المال و العربات الصغيرة والكبيرة ومعينات أخرى كالآليات وغيرها، و لجان المقاومة احتجت على مشاركة الدعم السريع في المبادرة ومن ثم غادر ممثلوها الاجتماع.

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وجددت لجان المقاومة التزامها بتقديم الدعم والعون اللازم بما يخدم مصالح الشعب ويساهم في تخفيف معاناته، والمساهمة مع جهاز الدولة التنفيذي في نجاح خططه ومشاريعه، وذكرت (أن شوارع الخرطوم وأزقتها وميادينها وساحاتها التي تكدست قمامتها وفاضت تؤذي بصرنا واحساسنا ونحن كفيلون بكنسها ان توفرت الارادة والثقة لدى حكومتنا المدنية بقدرة شعب الثورة الذي قدم الارواح الطاهرة على انجاز مادونها من مهام).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)