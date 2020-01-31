الوساطة الجنوبية: جولة المفاوضات القادمة حاسمة

جددت الوساطة الجنوبية التزام بلادها بأن تكون الجولة القادمة من المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح حاسمة، وتنتهي بتوقيع اتفاق نهائي للسلام في السودان، واطلع رئيس مجلس السيادة خلال لقائه بالقصر الجمهوري الفريق عبد الفتاح البرهان أمس، وفد فريق الوساطة الجنوبية برئاسة رئيس الفريق ومستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك على ترتيبات جولة المفاوضات القادمة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح في جوبا، وتلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة شفهية من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت تتعلق بتطورات عملية السلام في السودان.

وأوضح توت في تصريحات صحفية بحسب موقع صحيفة الجريدة، أن الوساطة عقدت لقاءً تشاورياً مع رئيس مجلس السيادة حول سير عملية السلام في السودان ،وترتيبات الوساطة لعقد جولة المفاوضات القادمة ومعوقات العملية السلمية، وأردف ” إننا أكدنا خلال اللقاء التزام الرئيس سلفاكير ميارديت بأن تكون الجولة القادمة من المفاوضات حاسمة ،وتنتهي بتوقيع اتفاق نهائي للسلام في السودان”.

Advertisements

وأوضح أن الزيارة الحالية لوفد الوساطة ،تهدف لاطلاع القيادة في السودان على مجمل تطورات العملية السلمية، والدور الذي تقوم به الوساطة، واشار إلى أن الوفد سيلتقي رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، وقال قلواك إن السلام في السودان قطع أشواطاً بعيدة في مساراته المختلفة، وأكد أن التفاوض مع الحركة الشعبية شمال التي يقودها عبدالعزيز الحلو سيبدأ خلال الجولة القادمة بقلوب مفتوحة وتصور جديد، واعتبر أن تحقيق السلام في السودان يعتبر سلاماً لدولة الجنوب وان البلدين يسعيان معاً لإسكات البندقية خلال العام الحالي ٢٠٢٠م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)