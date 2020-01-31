الشيوعي يطالب بالتحقيق مع أعضاء المجلس العسكري

التاريخ: 31-يناير-2020
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طالب الحزب الشيوعي اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام باستدعاء المجلس العسكري والتحقيق معه حول مجزرة فض الاعتصام.
وقال صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في ندوة للحزب أول أمس الأربعاء بأن اللجنة مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق التي توصلت لها، على أن يشمل التحقيق في مقدمته أعضاء المجلس العسكري، وأضاف صديق أنه لابد أن تعلن اللجنة أنها ستستدعي المجلس العسكري والتحقيق معه حول من أصدر القرار بفض الاعتصام، ووصف هذا الأمر بأنه أساس كل هذه القضية.
وأضاف صديق بحسب موقع صحيفة الجريدة، بأنهم في الحزب الشيوعي مع الشعب السوداني في المطالبة بالقصاص وكذلك مع شعار الثوار “الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية”، وأضاف أن نتائج التحقيق إذا تعطلت سيدعون لمظاهرات ومواكب للضغط على اللجنة لكشف نتائج التحقيق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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