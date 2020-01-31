تورط قيادات من النظام البائد في حرق مستندات بجبل أولياء

كشفت لجان مقاومة الشقيلاب عن شروع عدد من منسوبي النظام البائد بالوحدة الإدارية بالشقيلاب بمحلية جبل أولياء في حرق ملفات في فساد.

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وقال عضو باللجنة (عندما علم عدد من منسوبي النظام المخلوع في الوحدة الادارية بالشقيلاب بما فعله موظفو محلية جبل أولياء الذين حاولوا تهريب مستندات تابعة للنظام البائد وتصدت لهم لجان مقاومة الكلاكلات، شرعوا في حرق جزء من المستندات لكن قمنا بمداهمتهم ووجدنا آثار الحريق والدخان يتصاعد منه.

وأردف عضو اللجنة بحسب موقع صحيفة الجريدة: قمنا باستيضاح المدير الاداري للوحدة، وأكدت لجان مقاومة الشقيلاب وجود ملفات فساد أخرى في مكتب الحسابات بالوحدة الإدارية مما دفعها لمراقبتها وطالبت لجنة تفكيك التمكين والمراجع العام الإسراع في عملية إستلام الملفات ومراجعتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)