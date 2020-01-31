أم تعفو عن شقيقها المتهم بقتل ابنها ببحري

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تنازلت إحدى الأمهات عن الحق الخاص في قضية مقتل ابنها على يد خاله وذلك جراء ضرب الخال على ابن شقيقته بحديدة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وبعد مضي حوالي الشهر توفى الابن إلى رحمة مولاه.

وكانت الأم بحسب صحيفة الدار، قد أوضحت بأن ابنها تشاجر معها وتدخل الخال لفض الشجار وقام بضرب الابن بآلة صلبة على الرأس توفى من جراء الإصابة لاحقاً، وقامت على إثره الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالقبض على المتهم إلا أن الأم وافقت على التنازل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)