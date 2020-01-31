العثور على أيادي القتيلة “نسرين” داخل النيل

التاريخ: 31-يناير-2020
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تمكنت شرطة الإنقاذ النهري بولاية الخرطوم من العثور على أيادي الفتاة القتيلة نسرين آدم داخل مياه النيل قبالة كوبري كوبر.
يذكر أن القتيلة نسرين آدم قد قام بقتلها متهمان أحدهما طالب طب بالمستوى الرابع والآخر سائق بإحدى السفارات قام باستدراج الضحية نسرين وقتلها وتقطيع جسدها إلى أشلاء ووضعها في أكياس وتوزيعها في أماكن مختلفة من محلية الخرطوم.
وكانت شرطة الولاية قد عثرت على رأس القتيلة في أعلى شجرة في شارع النيل وأرشدا إلى الكوبري مكان إلقائهما أطراف القتيلة إلى داخل النيل وكان ذلك قبل حوالي الأسبوعين، بينما قاما بلف الضحية الثانية مروة في أكياس وإلقاء جدثتها بمنطقة اليرموك جنوب الخرطوم وكانت شرطة الإنقاذ النهري قد بدأت بحثها داخل النيل عن أطراف القتيلة نسرين بعد اعتراف المتهمين وإرشادهما لأطراف القتيلة نسرين داخل النيل.
يذكر أن جريمتي قتل الفتاتين نسرين ومروة بعد استدراجهما بشقة برياض الخرطوم قد أثارتا الرأي العام لأن طريقة التنفيذ كانت قاسية وصادمة وقد تمكنت شرطة مباحث ولاية الخرطوم بحسب صحيفة الدار، من فك طلاسم الجريمتين في أقل من 48 ساعة من اكتشاف الجريمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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