مدحت الفنانة انصاف فتحي المرأة الدارفورية حيث وصفتها بانها مثال مثال للاجتهاد والكد والوفاء قائلة:(في دارفور المرأة مثال للاجتهاد ومثال للكد ومثال للوفاء والاخلاص وزي ما شايفين شغل شاق شديد يعني لكن عشان تطعم اولادها رزق حلال بتشتغل الشغل الشاق دا). وظهرت انصاف فتحي في برومو يعرض تفاصيل رحلة فنية الى دارفور – ظهرت وهي تقوم بالاعمال الشاقة برفقة نساء من دارفور يعملن في مجال البناء ونقل الطوب في العسكرات النازحين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :الفنانة انصاف فتحي تواجه وتشارك في الاعمال الشاقة في معسكرات دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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