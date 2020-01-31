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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، إن القادة الفلسطينيين يبدون “حمقى للغاية” لرفضهم الفوري لما سمي بـ “صفقة القرن” التي تهدف لوضع حد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي .
وأضاف كوشنر في تصريحات لوكالة “رويترز” أن “الفلسطينيين يحتاجون ربما إلى قليل من الوقت لأخذ حمام بارد واستيعاب الخطة”.
وتابع قائلا “لقد رفضوا الخطة قبل أن يروها، وظنوا أنها لن تكون جيدة كما اتضح… هذه لحظة فارقة بالنسبة لهم حتى يظهروا للعالم ما إذا كانوا مستعدين حقا لأن يصبحوا دولة أو لا”.
ولقيت “صفقة القرن” إشادة كبيرة من إسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ “فرصة القرن”، في حين رفضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا على أن حقوق شعبه ليست للبيع.
رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر كوشنر: القادة الفلسطينيون “حمقى” لرفضهم صفقة القرن وعليهم أن يأخذوا “حماما باردا”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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