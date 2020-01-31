منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الدولية استجابة لوباء “كورونا” الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حالة الطوارئ العامة استجابة لتفشي وباء كورونا الجديد، الذي ظهر أولًا في الصين ثم انتقل لعدد من الدول، وأودى بحياة العشرات حتى الآن.

جنيف – سبوتنيك. وقال غيبريسوس، اليوم الخميس، إنه وفقًا لنتائج اجتماع لجنة الطوارئ في المنظمة “نعلن حالة الطوارئ الدولية”، وأن المنظمة لا تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

ومع ذلك، أكد المدير العام للمنظمة، أنها لا توصي بالحد من حركة التجارة أو السفر، مؤكدًا أن الصين تستجيب بقوة لانتشار الفيروس، وربما تضع معيارًا جديدًا فيما يتعلق بمثل هذه الحالات الحرجة.

وتابع غيبريسوس: “أكثر ما يهمنا الآن، هو احتمال انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية”.

وأكدت سُلطات الصحة الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في البلاد إلى 170 شخصاً، والإصابات لأكثر من 7711 حالة.