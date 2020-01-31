البنتاغون يعلن ارتفاع عدد جرحى الهجوم الإيراني لـ64 شخصا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: فادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتزايد عدد المتضررين جراء قصف إيران لقواعد عسكرية أمريكية في العراق بالصواريخ.

وجاء في بيان البنتاغون، اليوم الجمعة، أن عدد العسكريين الأمريكيين الذين اكتشفت عندهم إصابة جمجمية مخية خفيفة بلغ 64 شخصا حتى اليوم.

وارتفع عدد المصابين بـ14 شخصا منذ الأربعاء. سبوتنيك

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