الشرطة الدولية “الإنتربول” ترفض طلب بوليفيا باعتقال إيفو موراليس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفضت الشرطة الدولية “الإنتربول” طلب بوليفيا بتفعيل “نشرة الاحتجاز الدولي” ضد الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس.

موسكو- سبوتنيك. وقال نائب وزير العدل البوليفي، أوبرت فارغاس، للصحفيين: “كهيئة سلطة تنفيذية سوف نطلب من النيابة العامة تقريرا حتى نعرف ماذا حصل مع تفعيل نشرة إنتربول الحمراء، وكيف يتقدم التحقيق في جريمة إيفو موراليس”.

وجاء هذا التصريح ردا على إعلان المحامي، إيدواردو ليون، بأنه تمت إزالة بيانات موراليس من قائمة إنتربول الذي رفض تفعيل طلب الاحتجاز.

وكانت حكومة بوليفيا المؤقتة طلبت من المنظمة الدولية للشرطة (الإنتربول) بتفعيل “نشرة الاحتجاز الدولي” ضد الرئيس السابق إيفو موراليس، الذي اتهمه مكتب المدعي البوليفي بالتحريض على الفتنة والإرهاب.

وبدأت الحكومة الانتقالية في بوليفيا تحقيقات بالفساد تطال نحو 600 مسؤول من الإدارة السابقة، ويشمل التحقيق موراليس ونائبه إلفارو غارسيا، ووزراء، ونائبي وزراء، ورؤساء حكومات، ومسؤولين من الإدارة العامة.