ظهور حمى”لاسا” القاتلة في نيجيريا بسبب استهلاك الفئران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظهرت مؤخرا في نيجيريا حمى قاتلة تسببت في وفاة 41 شخصا حتى الآن، عرفت باسم حمى “لاسا”.

صرح إبراهيم كانا، المسؤول في وزارة الصحة النيجيرية، لوكالة “الأناضول” التركية، بأن الحمى المذكورة أودت بحياة 41 شخصا خلال شهر، فضلا عن إصابة 258 آخرين.

وأوضح كانا أن “لاسا” تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة براز الفئران، مضيفا: “سبب انتشار العدوى هو استهلاك الفئران من قبل البشر ونقص النظافة في بعض أنحاء البلاد”.

وأضاف: “تنتقل حمى لاسا إلى البشر عندما ملامسة الفئران طعام الناس وأدواتهم، ويمكن انتقالها أيضًا عن طريق الدم والسائل الأنفي واللعاب والاتصال الجنسي”.

وأكد أن الحكومة أطلقت حملات نظافة في مناطق مختلفة في البلاد للوقاية منها وأن وزارة الصحة شكلت فريقا خاصا تقدم للمتصلين معلومات حول مكافحة المرض.

وفقًا لمعطيات المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، توفي 171 شخصًا في عام 2018، و167 خلال العام الماضي، بسبب حمى “لاسا”.

يذكر أن “حمى لاسا” هي مرض معد يأتي نتيجة ملامسة براز الفئران، وينتقل بين البشر، ويتسبب في حمى نازفة تؤدي إلى الموت، وتطالب السلطات النيجيرية المواطنين بتوخي الحذر بشأن النظافة وعدم ملامسة الفئران والقوارض الأخرى لتفادي الإصابة بهذا المرض.