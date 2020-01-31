بريطانيا: ضم إسرائيل أجزاء من “الضفة الغربية” يتعارض مع القانون الدولي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بريطانيا قلقة من احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، مضيفا أن أية خطوات أحادية كهذه ستضر بجهود استئناف مفاوضات السلام.
وأضاف راب في بيان “المملكة المتحدة قلقة إزاء تقارير عن إمكانية اتخاذ إسرائيل خطوات نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية”.
وأوضح أن “أية خطوة أحادية من هذا القبيل ستضر بالجهود الجديدة لاستئناف مفاوضات السلام وتتعارض مع القانون الدولي”؛ بحسب “رويترز”.
وأشار إلى أن “أية تغييرات في الوضع الحالي لا يمكن أن تمضي قدما دون اتفاق يتم التفاوض عليه بين الطرفين نفسيهما”.
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