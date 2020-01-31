الرئيس الفرنسي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “صدمة” بالغة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بـ “الصدمة”، مشددا على ضرورة التمسّك بأوروبا وبناء شراكة جديدة قوية مع بريطانيا.

باريس – سبوتنيك. قال ماكرون في كلمة مسجّلة قبل ساعات قليلة من موعد البريكست “رحيل بريطانيا يعد صدمة، فلأول مرة منذ 70 عاما هناك بلد يترك الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “الشعب البريطاني اتخذ قرارا سياديا ونحن نحترمه”، منتقدا “حملة الترويج للبريكست التي تخللتها أكاذيب وأنباء خاطئة وتضليل للرأي العام”.

ولم يخف ماكرون أسفه لترك بريطانيا للاتحاد الأوروبي حيث قال: “سأكون كاذبا إذا قلت لكم إن مستقبل أوروبا يمكن أي يُبنى بعدد أقل”.

وشدد ماكرون في كلمته على أهمية أوروبا وضرورة تعزيز الوحدة والتضامن داخل دول الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن ترك بريطانيا للاتحاد يجب أن يدفع الدول الأوروبية لكي تتصرف بطريقة مختلفة.

أما عن العلاقة المستقبلية مع بريطانيا قال “لن تتغير علاقتنا بالمملكة المتحدة البريطانية خلال طيلة فترة البريكست. القواعد لن تتغير بين ليلة وضحاها… التغيير الوحيد الذي سنشهده فورا ابتداء من يوم غد هو عدم مشاركة بريطانيا في القرارات الأوروبية”

ووجه ماكرون رسالة صداقة للشعب البريطاني قائلا إن “البريطانيين الذين يتواجدون في فرنسا هم في منزلهم، لكن لن يعودوا بعد اليوم مواطنين أوروبيين”.

وأكد ماكرون ضرورة بناء شراكة جديدة قوية مع بريطانيا “الشراكة التي نريد بناءها مع المملكة المتحدة ستكون مختلفة عن الشراكة التي عرفناها خلال العقود الأخيرة ونحن نريد لهذه الشراكة أن تكون قوية”.

وأخيرا أعلن ماكرون عن زيارة سيقوم بها “قريبا” إلى بريطانيا بهدف تعزيز العلاقات قبل أن يختم متوجها بتحية للشعب البريطاني.