أردوغان: تركيا باقية في ليبيا حتى يتحقق الاستقرار الكامل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لا تنوي مغادرة ليبيا إلى أن يتحقق الاستقرار هناك.

أنقرة – سبوتنيك. وقال أردوغان: “في ليبيا، نحن لا نوجد كمرتزقة، ولكن على أساس القانون الدولي، نحن نعمل مع زعيم معترف به من قبل الأمم المتحدة.

وأضاف: “دعم المتمردين من جيش حفتر، دون تردد تعتبر خيانة، ولا أحد يستطيع أن يلوم تركيا، لذلك سنواصل البقاء في ليبيا حتى يتم استعادة الأمن والاستقرار”.