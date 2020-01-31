مسيرات احتجاجية حاشدة في الأردن رفضا لـ”صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت القوى الشعبية والحزبية في الأردن لمسيرات احتجاجية، اليوم الجمعة، رفضا لإعلان صفقة القرن، إذ دعت القوى الإسلامية والشعبية لمسيرة من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمان، في حين دعت القوى اليسارية لاعتصام أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمان.

عمان – سبوتنيك خرج أردنيون اليوم عقب صلاة الجمعة استجابة لدعوات الأحزاب والقوى الشعبية للخروج بمسيرات، احتجاجا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل صفقة القرن يوم الثلاثاء الماضي. ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة عمان فقط لكنها توزعت بين محافظات المملكة.

​ورفع المحتجون أمام المسجد الحسيني شعارات تقول “القدس خط أحمر”، ورددوا شعار “حلوا حلوا عنا هذا الوطن كلو لنا”، كما رددوا شعارات تؤكد أن “الأردن لن يكون وطنا بديلا”.

ولوح المحتجون بأعلام الأردن، وطالبوا ببدء انتفاضة ثالثة تتصدى لصفقة القرن.