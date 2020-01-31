إصابة عشرات الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في مواجهات اندلعت في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

رام الله – سبوتنيك. صرح الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب: “أصيب 48 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة برصاص وغاز قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قمعت التظاهرات السلمية في مدن وقرى الضفة الغربية”.

وكان مئات الفلسطينيين قد خرجوا في تظاهرات بمناطق متعددة من الضفة الغربية تنديدا بصفقة القرن الأمريكية.

وانطلقت التظاهرات صوب نقاط التماس والاحتكاك بدعوة من الفصائل والقوى الفلسطينية رفضا لصفقة القرن الأمريكية التي اعتبرها الفلسطينيون تنتقص من حقوقهم.

وما أن وصلت التظاهرات إلى نقاط التماس حتى استخدم جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات.

يشار إلى أن الفصائل والقوى الفلسطينية دعت إلى أوسع حراك ومشاركة في التظاهرات التي تنطلق رفضا لصفقة القرن والتي ستستمر عبر برنامج سيبلغ ذروته خلال الأيام المقبلة.