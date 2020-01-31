“أنصار الله”.. تستهدف مطارات وشركة “أرامكو” السعودية بـ26 صاروخا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” في اليمن، يحيى سريع، إن 26 صاروخا أطلقت على السعودية في الفترة من 25 إلى 30 يناير/ كانون الثاني استهدفت مطارات أبها وجيزان ونجران وخميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو وهدفين حساسين في عمق المملكة.

واضاف سريع بحسب ما أفادت به قناة “المسيرة”: “حررنا 800 كم مربع خلال العمليات وخسائر الطرف الآخر بلغت أمثر من 3500 قتيل، وأن عملية البنيان المرصوص أدت لتعزيز قواتنا مواقعها المتقدمة القريبة من مدينة مأرب”.

ونوه إلى أن “بعض الأجزاء من مديريتي الغيل ومدغل بمأرب باتت مناطق مواجهات”. المادة السابقة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة “الوشكة” الليبية ونزوح عشرات العائلات المقالة القادمة إصابة عشرات الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

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