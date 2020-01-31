اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة “الوشكة” الليبية ونزوح عشرات العائلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال ضابط في قوات عمليات سرت الكبرى، إن منطقة الوشكة التي تبعد نحو 90 كم عن مدينة سرت تشهد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

وأضاف العسكري الليبي في تصريحات لـ”سبوتنيك”، اليوم الجمعة، أن منطقة الوشكة تقع الآن تحت القصف المتبادل بين الطرفين.

وأشار إلى أن القوات ترد على قوات حفتر المتمركزة في سرت، وأنها في انتظار أي تعليمات بالتحرك من عدمه، وليست لديها أي أوامر حتى الآن.

وفي وقت سابق، توافدت عشرات العائلات من سكان مدينة الوشكة، إلى مدينة سرت نتيجة الأوضاع الأمنية المضطربة هناك.

وكشف مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في سرت، عن وصول أكثر من 55 عائلة إلى سرت وضواحيها، خلال اليومين الماضيين، بحسب “بوابة الوسط”.

وأوضحت مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية في سرت، عضوة لجنة الأزمة، سمية أمطير، أن عدد العائلات النازحة حاليا بسرت من طرابلس والمناطق الغربية وصل إلى قرابة 1187 عائلة، مسجلة في المنظومة بالشؤون الاجتماعية في سرت.