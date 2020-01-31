مسؤول إماراتي يكشف مصير الأسرة الصينية المصابة بفيروس”كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مسؤول في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، عن مصير الأسرة الصينية المصابة بفيروس “كورونا” الجديد، بعد الشفاء من المرض.

قال الدكتور حسين الرند، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات، في تصريحات لصحيفة “الإمارات اليوم”، إن “الحالة الإكلينيكية للأسرة الصينية التي شخصت بإصابتها بفيروس “كورونا ” مستقرة”.

وأشار الرند إلى أن الأسرة ستخضع للحجز الصحي لمدة 14 يوما، احترازيا.

وردا على سؤال حول مصير بقاء الأسرة الصينية المصابة بعد تماثلها للشفاء، أكد الرند أن “مسألة استمرار بقائها في الدولة قرار خاص بها، إن أرادت البقاء أو العودة إلى وطنها، دون تدخل من الجهات الرسمية، حيث أنها ستكون في حالة صحية طبيعية لا تشكل أي خطر على صحة المجتمع”.

وأعلنت الإمارات، الأربعاء الماضي، إصابة 4 من أسرة واحدة بفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين وعدد من الدول الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”إنه ” في إطار الجهود الحثيثة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمتابعة تطورات فيروس كورونا الجديد، قامت الوزارة بتقديم المستجدات التالية حول العائلة الصينية المصابة بالفيروس”.

وأوضحت الوزارة أن “عدد الأشخاص المصابين هم أربعة أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالة مستقرة، حيث تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميا عند التعامل مع الحالات المصابة”.

وأشارت إلى أنها تقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات والجهات الصحية المعنية في الدولة، التي اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الجهات الصحية كافة تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام.