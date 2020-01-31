الخارجية المصرية تصدر توضيحا هاما بشأن مفاوضات “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، توضيحا عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقال حافظ في تغريدته إن اجتماعات مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة مستمرة، وتابع “تتواصل مفاوضات واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وأوضح حافظ، أن وزيري الخارجية والموارد المائية المصريين، يشاركان اليوم في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي.

في سياق متصل، علق السفير الأمريكي في القاهرة جوناثان كوهين، على المباحثات، التى أجريت في واشنطن بشأن سد النهضة، الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وقال: “نأمل أن يتوصل الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان)، إلى اتفاقٍ مرضٍ وعادلٍ بينهم، في المباحثات القائمة بشأن سد النهضة، حسبما ذكرت صحيفة “الشروق” المصرية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن تصريحات السفير الأمريكي جاءت خلال لقائه مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الذي جرى في مصنع قادر التابع للهيئة.

وأوضح جوناثان كوهين، أن هناك فرصا واعدة للتعاون مع الشركات الأمريكية بما يحقق النفع المشترك لكلا الجانبين، مشيرا إلى أنهم سيبذلون أى جهود لدفع العلاقات بين الجانبين، مشيرة إلى أن زيارته للهيئة العربية للتصنيع، مهمة لتعزيز الشراكة بين الجانبين.