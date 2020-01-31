تفاصيل رسالة البرهان لرئيس تشاد

الجمعة 31 يناير 2020

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم (الجمعة) رسالة للرئيس التشادي ادريس دبي، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها في كافة المجالات. وسلم الرسالة مبعوث رئيس مجلس السيادة، وزير شؤون مجلس الوزراء، السفير عمر بشير مانيس. وأثنى مانيس عقب لقائه الرئيس دبي، بالقصر الرئاسي بانجمينا، بالجهود الكبيرة والمتواصلة للجارة تشاد في دعم عملية السلام في السودان. واوضح مبعوث رئيس مجلس السيادة، ان الرئيس التشادي أعلن رعاية رئيس مجلس السيادة لمؤتمر المناطق الحدودية لتحقيق السلام بين المجتمعات القبلية علي طول الشريط الحدودي ، دعما لمسيرة السلام والمفاوضات الجارية الآن في جوبا. واضاف ان الرئيس دبي اكد ان المساعدة والمؤازرة تمثل ديدن الاشقاء، وان تحقيق السلام في السودان هو تحقيق للسلام في تشاد . وحضر اللقاء القائد الثاني لقوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو والخبير الوطني حسن برقو.

