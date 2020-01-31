إستئناف العمل بمصنع سكر كنانة بعد توقف ثلاثة أيام

أعلن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، إستئناف العمل بمصنع سكر شركة كنانة بعد توقف لثلاثة أيام بسبب إضراب العاملين بالشركة للمطالبة بزيادة الرواتب.

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وقال مدني خلال لقاء مع والي النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر علي الطريفي بمكتبه بربك بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنه تم التوصل إلى تفاهمات بخصوص نقاط الخلاف بين العاملين وإدارة الشركة، مما أسهم في طي الخلاف بصورة نهائية واستمرار عملية الإنتاج بجميع أقسام المصنع.

من جانبه، اطلع الوالي وزير الصناعة على موقف الدقيق والمحروقات بالمحليات كافة، وقال الطريفي إن وزير الصناعة والتجارة تفهم موقف الولاية لاحتضانها للاجئين من دولة الجنوب بثلاث جامعات، ووعد بزيادة حصتها من الدقيق المدعوم لتغطية متطلبات مؤسسات التعليم العالي واللاجئين بالولاية واستقرار العام الدراسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)