حملة لجمع السلاح وحجز العربات غير المقننة بسنار

أصدر والي سنار المكلف اللواء الركن محمد عثمان حمد، قراراً بتشكيل لجنة فنية لإنفاذ توجيهات اللجنة العليا الاتحادية لجمع السلاح وحجز العربات غير المقننة برئاسة قائد الفرقة (17) مشاة بسنجة وعضوية قادة الأجهزة الأمنية. وتشمل مهام اللجنة الفنية بحسب صحيفة الصيحة، وضع خطة فورية لجمع السلاح ومحاربة جميع المهددات الأمنية ومصادرة المركبات والآليات والمواتر التي دخلت الولاية عبر دول الجوار بطريقة غير شرعية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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