تربية الخرطوم تنفي استبعاد إداريين بالتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ما أشيع حول قرارات باستبعاد (175) إدارياً بالتعليم.

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وأكدت الوزارة في تعميم صحفي أمس، أن الخبر الذي انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي عار من الصحة، وأن المعلومات التي ذكرت فيه مغلوطة، قصد منها تشويه سمعة الوزارة وإيقاف عملية إصلاح التعليم التي تبنتها الدولة.

وأوضحت الوزارة بحسب صحيفة الصيحة، أن ما يجري من إصلاح يتطلب تنقلات تتم وفق اللوائح وهي لخدمة العمل، ولا يوجد أي استبعاد أو فصل كما تروج بعض الجهات المتربصة بتطوير التعليم والعملية التعليمية، وأكدت أن مسيرة التطوير في التعليم لن تتوقف، وطمأنت الأسر والمعلمين والطلاب باستقرار العملية التعليمية في كل أرجاء الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)