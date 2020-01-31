ضبط خمور مستوردة ومستحضرات تجميل مهربة بسنار

التاريخ: 31-يناير-2020
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ضبطت شرطة مكافحة التهريب ولاية سنار (25) كرتونة خمور مستوردة، وكميات كبيرة من مستحضرات التجميل والكريمات والأدوية غير المصرح بها داخل عربة في طريقها للخرطوم.
وأكد مدير شرطة الولاية اللواء معتصم عثمان الحسن، جاهزية الشرطة لمنع التهريب والجريمة، وثمن دور إدارة التهريب ومساهمتها في بسط الأمن والاستقرار.
بدوره قال مدير شرطة مكافحة التهريب بالولاية العقيد عمر عبد القيوم بحسب صحيفة الصيحة، إن إدارته نفذت ضبطيات عديدة لمحاربة التهريب من دول الجوار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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