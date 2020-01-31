عصيان مدني في وزارة المالية بولاية سنار

نفذت تنسيقية تجمع المهنيين بوزارة المالية والقوى العاملة بولاية سنار، عصياناً مدنياً، مطالبة بإعفاء وتغيير مدير عام الوزارة، وأوقف العصيان العمل بعدد من وحدات وزارة المالية يومين.
وقال حسن الاعيسر من مكتب إعلام التجمع بوزارة المالية بالولاية في بيان بحسب صحيفة الصيحة، إن العصيان سيستمر حتى تعيين مدير عام ثوري للوزارة بعد إعفاء المدير العام السابق – على حد قوله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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