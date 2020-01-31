“البوشي” تُؤكِّد ثقتها في الجمهور السوداني قبل لقاء الغد

التاريخ: 31-يناير-2020
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التقت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية ولاء البوشي بوزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، وَبَحَثَ اللقاء الترتيبات الأمنية لمباراة السبت بين الهلال والأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا، وتم التأمين على توفير ترتيبات أمنية كافية للمُواجهة بما يضمن خروجها في ثوب رياضي قشيب يعكس الوجه الحضاري للسودان.
وعقب الاجتماع أوضحت وزيرة الشباب والرياضة بحسب صحيفة الصيحة، أنّ الغرض من اللقاء والترتيبات التي ناقشها ضمان سلامة الجميع، سيما في ظل الحضور الكبير المُتوقّع لدعم الهلال.
وأكّدت البوشي ثقتها المطلقة في أنّ الجمهور السوداني سيؤدي دوره كما ينبغي، وسيُوفِّر أقوى درجات المُساندة لممثل السودان، وسيكون أكثر حرصاً على الروح الرياضية وعكس الوجه المُشرق للسودان وسلمية ثورته المجيدة، وَتَمَنّت مُجَدّداً التوفيق للهلال للمُحافظة على التّواجُد السُّوداني في البطولات الأفريقية للأندية هذا الموسم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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