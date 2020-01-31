الكشف عن التفاصيل التنظيمية الكاملة قبل لقاء الغد

كشفت اللجنة المُنظمة لمباراة الهلال والأهلي المصري المقررة غداً السبت، التفاصيل التنظيمية الكاملة التي تسبق المواجهة والتي جاءت على النحو التالي:

* ينعقد الاجتماع الفني لمباراة الهلال والأهلي المصري عند الساعة الرابعة من عصر اليوم بفندق هوليداي فيلا، الذي يستضيف الطاقم الرسمي للمباراة من حُكّام ومُراقبين ومُنسِّقين، وذلك بحُضُور كل الجهات ذات الصلة من الناديين، والاتحاد السوداني لكرة القدم، والجهات النظامية.

* أول (15) دقيقة في مراني الأهلي والهلال الختاميين اليوم مفتوحة لوسائل الإعلام وذلك بحسب مُوجِّهات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في إطار رفع القيمة التسويقية والترويج الإعلامي للمباريات، حيث سيتدرب الهلال عند الساعة السابعة، والأهلي عند التاسعة مساءً.

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* بين المرانين سينعقد المؤتمران الصحفيان للمدربين، وكابتني الفريقين.. حيث يبدأ أولاً المؤتمر الصحفي لمدرب الهلال الفاتح النقر وبجانبه كابتن الفريق عبد اللطيف بوي عند الساعة الثامنة مساءً، وبعده يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب الأهلي فايلر وقائد الفريق ويتم تجديد المُطالبة بمُخاطبة المكتب الإعلامي لنادي الهلال من جانب القنوات والإذاعات، من أجل طلب التواجُد في منطقة (ميكسيد) زوون يوم المُباراة لإجراء الحوارات ونيل الأحاديث الصحفية من اللاعبين في المَمر الخَاص خارج المُستطيل الأخضر.

* وبحسب صحيفة الصيحة، تم تحديد فئات دخول مباراة الغد بواقع (20، 40، 60، 80، 300) جنيه، وتقرّر فتح أبواب الدخول عند الساعة الثانية ظهراً مع عمل ضوابط مُشَدّدَة، حيث سيكون هنالك تفتيشٌ شخصي للجمهور قبل الدخول، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)