التوليفة الزرقاء.. مصادر تُقلِّب أوراق “النقر” قبل 24 ساعة من (مباراة الموسم)

يَضع الهلال في السابعة من مساء اليوم بملعبه الجوهرة الزرقاء لمساته الأخيرة استعداداً لمُواجهة الغد أمام الأهلي المصري، وينتظر أن يعمل المدير الفني الفاتح النقر من خلال التدريب للاطمئنان على جاهزية جميع عناصره للقاء الغد الذي يدخله الأزرق بصفوف شبه مُكتملة، حيث لا يغيب عنها سوى الثنائي نزار حامد الغائب منذ فترة طويلة للإصابة ودرّاج الذي تعرّض للإصابة في مُباراة زيمبابوي الأخيرة أمام بلاتينيوم.. (الصيحة) تقوم من خلال المساحة التالية بتقليب أوراق مُمثل السودان قبل (24) ساعة من (مباراة الموسم) وصولاً للتوليفة التي ينتظر أن يَخُوض بها النقر المُواجهة.

طريقة اللعب

دخل المدير الفني الوطني الفاتح النقر أول مُباراة له في قيادة الهلال أمام بلاتينيوم بتنظيم (3 – 5 – 2) والذي لعب به لمدة (60 دقيقة) في جولة زيمبابوي، قبل أن يجري تعديلاً بخُرُوج فارس ودخول سليم مع تحويل تنظيم اللعب لـ(4 – 4 – 2) الذي أكمل به المُواجهة.. وبَاتَ من المُستبعد أن يلجأ النقر مُجدّداً لتنظيم (3 – 5 – 2) لسببين، الأول أنه لجأ لتلك الطريقة مُضطراً في الجولة الماضية بسبب الغيابات العديدة والمُؤثّرة التي ضربت خط الوسط سيما ثنائي الارتكاز الشغيل وأبو عاقلة، أما الثاني فهو المُعاناة التي وجدها لاعبو الفريق في تطبيق تنظيم (3 – 5 – 2) والذي أعاق ظهور الهلال بشكلٍ جيِّدٍ قرابة الساعة، قبل أن يستعيد الفريق توازُنه ويقدم مردوداً مُميّزاً بعد التحوُّل.. لذا فإنّ خيارات النقر لمُباراة الغد تبقى محصورة بين تنظيم (4 – 4 – 2) أو تنظيم (4 – 3 – 3) وهما التنظيمان اللذان اعتاد الأزرق أن يلعب بهما في أغلب مُبارياته في المواسم الأخيرة.

عودة مُهمّة

تشهد صفوف الهلال في لقاء الغد، عودة مهمة تتمثل في ثنائي الوسط الدفاعي نصر الدين الشغيل وأبو عاقلة عبد الله بعد أن استوفيا فترة الإيقاف، وجاءت عودة الثنائي في تَوقيتٍ مُناسبٍ للحد البعيد بالنظر لأهمية المُباراة وأهمية صراع منطقة المُناورة، خُصُوصاً وأن أبو عاقلة يُعد الأفضل في الوسط الأزرق خلال الموسم الحالي، في وقتٍ يعتبر فيه الشغيل أكثر عناصر الهلال خبرةً وتمرساً، وبالتالي فإنّ تواجُد الثنائي سيمثل إضافةً مُهمّةً لتوليفة النقر.

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مُفاضلة

على الورق، تبدو أغلب خيارات النقر لمُباراة الغد محسومة وواضحة، إذ تعتبر مشاركة تسعة عناصر مؤكدة وهم (جمال سالم، أطهر، السمؤال، الدمازين، بويا، الشغيل، أبو عاقلة، بشّه ووليد الشعلة) لتبقى المُفاضلة لاختيار لاعبين لتكملة الوسط والمقدمة بين (مؤمن عصام، كاديو، سليم، محمد موسى وعماد محسن) وهو الأمر الذي سيعتمد على الفكرة التي سيدخل بها النقر المُواجهة إن كانت تعتمد على التأمين الدفاعي بشكلٍ أكبر والرهان على المُرتدات أو اللعب على الهجوم الضاغط، إلى جانب المُفاضلة بين محمد موسى الضي الذي رجّح كفة الفريق وأهداه فوزاً ثميناً في زيمبابوي والعراقي عماد الذي لم يُقدِّم بعد أفضل ما عنده.

التوليفة المُرشّحة

وفقاً لمعطيات المباريات السابقة للهلال في المجموعات وحسابات مباراة الغد، ينتظر أن يَدفع المُدير الفني الفاتح النقر في مواجهة الأهلي غداً بتوليفة تضم (جمال سالم في حراسة المرمى) والرباعي (أطهر، السمؤال، الدمازين وبويا) في خط الدفاع، إلى جانب الثلاثي (الشغيل، أبو عاقلة وبشّه) في الوسط، على أن يشغل المقدمة الهجومية الثلاثي (محمد موسى، سليم ووليد الشعلة).

تقرير: ناصر بابكر

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)