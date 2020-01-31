بالفيديو :مخرج الفيلم السوداني العالمي ستموت في العشرين (زول زنقات)

كشف مقطع مصور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي – كشف عن موهبة جديدة للمخرج السينمائي السوداني أمجد أبو العلا مخرج الفيلم العالمي (ستموت في العشرين) وهي موهبة الرقص على انغام الصولات المشهورة في السودان (بالزنق).
وأظهر المقطع المصور ابو العلا وهو يشارك في حفل حاشد وقد علق عليه ناشر الفيديو بعبارة (أمجد ابو العلاء مخرج فيلم ستموت في العشرين ليس مخرجاً فحسب، و لكنّه زول زنقات) مضيفا عبارة (اسمح حاجة حركة اليدين استعدادا للزنق).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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